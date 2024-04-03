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Главного инженера рудника «Пионер», где произошло ЧП, заключили под стражу

Главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области, где случился обвал, заключен под стражу. Его обвиняют в нарушении техники безопасности. Ранее он был задержан. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Главный инженер «Пионера» обвиняется в несоблюдении ТБ.

«С учетом позиции прокуратуры главному инженеру рудника “Пионер”, обвиняемому в нарушении требований безопасности при ведении работ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая», — отмечает областная прокуратура в своем telegram-канале. Его обвиняют в нарушении требований техники безопасности, в результате чего и произошел обвал. Кроме того, суд арестовал двух должностных лиц из управления Ростехнадзора, а также управляющего директора «Пионер».

На руднике «Пионер» 18 марта произошло обрушение. Под завалами оказались 13 человек. Далее началось затопление. Спасателям так и не удалось найти спасателей. Ранее сообщалось о задержании главного инженера.

Прокуратура