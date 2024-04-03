Главного инженера рудника «Пионер», где произошло ЧП, заключили под стражу

«С учетом позиции прокуратуры главному инженеру рудника “Пионер”, обвиняемому в нарушении требований безопасности при ведении работ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая», — отмечает областная прокуратура в своем telegram-канале. Его обвиняют в нарушении требований техники безопасности, в результате чего и произошел обвал. Кроме того, суд арестовал двух должностных лиц из управления Ростехнадзора, а также управляющего директора «Пионер».