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Преступники продолжают пользоваться доверием граждан: В Молдове число эпизодов мошенничества с банковскими картами выросло втрое

В прошлом году мошенники похитили со счетов граждан в общей сложности 29 миллионов леев.

Источник: Utsman Media/CC0

По словам представителей Национального банка, в прошлом году мошенники похитили со счетов граждан в общей сложности 29 миллионов леев. Чаще всего преступники звонят жертвам от имени банковских учреждений или доверенных лиц, сообщает t.me/aifmd.

— 75,4% — это мошенничество с использованием социальной инженерии. Людям звонят мошенники и убеждают сообщить данные своей карты или мобильного банка. Затем мошенники либо снимают деньги через банкоматы, либо переводят их на другие счета, — рассказал директор департамента платёжных систем Нацбанка Молдовы Виктор Шушу.

По данным Национального следственного инспектората, в 2022 году было зарегистрировано около 670 преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт.

К 2023 году количество случаев мошенничества с банковскими картами увеличилось почти в 3 раза.

Специалисты призывают граждан никому не передавать свои банковские реквизиты, а в случае подозрительных звонков сразу обращаться в банк.