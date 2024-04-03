Преступники продолжают пользоваться доверием граждан: В Молдове число эпизодов мошенничества с банковскими картами выросло втрое

По словам представителей Национального банка, в прошлом году мошенники похитили со счетов граждан в общей сложности 29 миллионов леев. Чаще всего преступники звонят жертвам от имени банковских учреждений или доверенных лиц, сообщает t.me/aifmd.
— 75,4% — это мошенничество с использованием социальной инженерии. Людям звонят мошенники и убеждают сообщить данные своей карты или мобильного банка. Затем мошенники либо снимают деньги через банкоматы, либо переводят их на другие счета, — рассказал директор департамента платёжных систем Нацбанка Молдовы Виктор Шушу.
По данным Национального следственного инспектората, в 2022 году было зарегистрировано около 670 преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт.
К 2023 году количество случаев мошенничества с банковскими картами увеличилось почти в 3 раза.
Специалисты призывают граждан никому не передавать свои банковские реквизиты, а в случае подозрительных звонков сразу обращаться в банк.