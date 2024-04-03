В Гомеле суд дал 16 лет экс-мужу, убившему мать четырех детей молотком по голове

Сообщается, что трагедия случилась в одной из квартир Жлобина в октябре 2023 года. Пьяный мужчина в момент конфликта со своей бывшей женой, который возник на почве ревности, нанес ей 19 ударов руками, ножом, молотком по различным частям тела. От полученных травм женщина умерла.