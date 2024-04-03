В Гомеле суд дал 16 лет экс-мужу, убившему мать четырех детей молотком по голове

Гомельский областной суд да 16 лет бывшему супругу, который из ревности убил мать четверых детей молотком по голове. Подробности БелТА озвучила представитель областного суда Алина Сулейко.
Сообщается, что трагедия случилась в одной из квартир Жлобина в октябре 2023 года. Пьяный мужчина в момент конфликта со своей бывшей женой, который возник на почве ревности, нанес ей 19 ударов руками, ножом, молотком по различным частям тела. От полученных травм женщина умерла.
Говорится, что во время заседания фигурант частично признал вину. Ему вынесли приговор на основании пункта 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса и назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.