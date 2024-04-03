В Черняховске акушера-гинеколога обвинили в смерти пациентки

По версии следствия, в сентябре 2022 года акушер-гинеколог перед проведением операции ввел 34-летней женщине препарат для местной анестезии, в ответ на который у нее развился анафилактический шок. Пациентке проводили реанимационные мероприятия, но она скончалась.