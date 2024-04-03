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Прокурор Уфы приехал в гимназию, где сгорела сушилка для рук

Из-за пожара эвакуировали более 500 человек.

Источник: прокуратура Башкирии

В уфимскую гимназию № 102 на улицу Островского в Демском районе, где сегодня, 3 апреля, произошел пожар, приехал прокурор башкирской столицы Сергей Воронов. В туалете на втором этаже загорелся прибор для сушки рук.

Из здания эвакуировали 500 детей и 50 взрослых. В результате инцидента никто не пострадал.

«Прокуратура даст оценку соблюдения пожарной безопасности и обеспечения безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Причину произошедшего установит дознаватель МЧС.

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