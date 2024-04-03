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В Мозыре мужчина воровал велосипеды в подъездах многоэтажек

Житель райцентра заявил в милицию о краже двух горных велосипедов в конце февраля. Он пояснил, что они были пристегнуты запирающим устройством на лестничной площадке многоэтажки на бульваре Юности. Через несколько дней аналогичное сообщение поступило правоохранителям от жителя дома на ул. Малинина: также пропал горник и две педали с другого велосипеда.

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырянин украл три велосипеда из подъездов многоэтажек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

Житель райцентра заявил в милицию о краже двух горных велосипедов в конце февраля. Он пояснил, что они были пристегнуты запирающим устройством на лестничной площадке многоэтажки на бульваре Юности. Через несколько дней аналогичное сообщение поступило правоохранителям от жителя дома на ул. Малинина: также пропал горник и две педали с другого велосипеда.

Сотрудники угрозыска вычислили вора по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 55-летний мозырянин. «Ранее мужчина был оформлен как ИП, но из-за тяжелого материального положения пошел на такой отчаянный шаг. Вырученные от продажи велосипедов деньги хотел направить на погашение долгов. Он сознался и добровольно выдал сотрудникам милиции велосипеды, которые припрятал в гаражах. Похищенное было возвращено владельцам», — рассказали в УВД.

Возбуждены уголовные дела за кражу.

Правоохранители призывают владельцев велосипедов проявлять бдительность и помнить об элементарных мерах по сохранности имущества. С наступлением теплого сезона проявляется криминальный интерес к двухколесному транспорту. «Единственный гарантированный способ защиты от кражи — не оставлять велосипед без присмотра и бережно его хранить», — подчеркнули в УВД.