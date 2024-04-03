Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Новая схема телефонного мошенничества зафиксирована в белорусской столице, сообщает МВД Беларуси.
«Минчанам звонят незнакомцы и требуют продлить договор об оказании услуг (сотовой связи — Sputnik) или установить/обновить официальное приложение. Чтобы это сделать, необходимо перейти по ссылке, которая присылается в мессенджере, и скачать приложение», — пояснили в МВД.
Например, после общения со лже-представителями компании-оператора сотовой связи пострадал 78-летний житель Советского района Минска. Он скачал приложение и выполнил все инструкции, после чего с его банковских счетов списалось 48 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Пока что схема работает только на смартфонах операционными системами Android, но владельцам других гаджетов тоже стоит быть осторожными. Милиция советует: если позвонили подобные незнакомцы от имени сотовой компании, нужно прервать разговор. Затем надо перезвонить по официальным телефонам службы поддержки оператора мобильной связи, чтобы уточнить информацию.
Ранее в Беларуси были другие волны телефонных мошенничеств. Так, людям звонили якобы сотрудники милиции, которые под различными предлогами выманивали деньги. Действует и другая схема, когда через рекламу в соцсетях находят доверчивых граждан. С ними тоже связываются по телефону и убеждают вложить деньги якобы в акции «Газпрома», «Беларуськалия» и других прибыльных компаний. На самом деле деньги уходят мошенникам.