Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана

Ранее в Беларуси были другие волны телефонных мошенничеств. Так, людям звонили якобы сотрудники милиции, которые под различными предлогами выманивали деньги. Действует и другая схема, когда через рекламу в соцсетях находят доверчивых граждан. С ними тоже связываются по телефону и убеждают вложить деньги якобы в акции «Газпрома», «Беларуськалия» и других прибыльных компаний. На самом деле деньги уходят мошенникам.