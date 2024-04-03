В Самаре 3 апреля эвакуировали школу № 153

На опубликованных видеороликах заметно большое количество учащихся, которые собрались на улице. Дети, вернувшиеся с весенних каникул только на этой неделе, не спешили расходиться, а оставались рядом со школой. Причина эвакуации пока остается неизвестной. Горожане отмечают, что неподалеку от здания были замечены силовики.