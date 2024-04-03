В Самаре 3 апреля эвакуировали школу № 153

В среду, 3 апреля 2024 года, в Советском районе Самары эвакуировали школу № 153 им. Героя Советского Союза Авдеева М. В. Об этом сообщили очевидцы и поделились кадрами, сделанными около здания.
На опубликованных видеороликах заметно большое количество учащихся, которые собрались на улице. Дети, вернувшиеся с весенних каникул только на этой неделе, не спешили расходиться, а оставались рядом со школой. Причина эвакуации пока остается неизвестной. Горожане отмечают, что неподалеку от здания были замечены силовики.
Напомним, что после трагедии в Подмосковье в регионе школы усилили контрольно-пропускной режим, а сотрудники, ответственные за безопасность, стали более бдительными при обходах и досмотрах. Однако власти не планируют переводить школьников на дистанционный режим обучения.