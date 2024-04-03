Иск по делу «Макфы» заявлен на 46 млрд рублей — адвокат Хлюстов

«Генеральная прокуратура не указывала в своем иске 100 трлн рублей, там содержатся другие цифры, а не 100 трлн. Это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал на него арест. Сумма, которую указала Генеральная прокуратура, существенно меньше, они оценивают изымаемое имущество в порядка 46 млрд», — заявил РБК представляющий компанию адвокат Павел Хлюстов.
В рамках иска Генпрокуратуры РФ к бывшим губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и депутату Госдумы Вадиму Белоусову, а также еще 11 гражданам и 34 компаниям судебный пристав наложил арест на средства на банковских счетах на общую сумму 100 трлн рублей.
Судебное заседание по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании «Макфа» назначено на 9 апреля.