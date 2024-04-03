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Иск по делу «Макфы» заявлен на 46 млрд рублей — адвокат Хлюстов

Иск к компании «Макфа» и аффилированным лицам, а также родственникам экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича заявлен на 46 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Генеральная прокуратура не указывала в своем иске 100 трлн рублей, там содержатся другие цифры, а не 100 трлн. Это, видимо, оценил соответствующее имущество непосредственный пристав, который накладывал на него арест. Сумма, которую указала Генеральная прокуратура, существенно меньше, они оценивают изымаемое имущество в порядка 46 млрд», — заявил РБК представляющий компанию адвокат Павел Хлюстов.

В рамках иска Генпрокуратуры РФ к бывшим губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и депутату Госдумы Вадиму Белоусову, а также еще 11 гражданам и 34 компаниям судебный пристав наложил арест на средства на банковских счетах на общую сумму 100 трлн рублей.

Судебное заседание по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании «Макфа» назначено на 9 апреля.

Прокуратура