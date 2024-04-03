Мошенники дважды обманули супругов из Омской области

Женщина увидела рекламу некоей инвестиционной компании, когда играла на телефоне. Она прошла по ссылке и оставила заявку. Вскоре с ней связался «специалист по инвестициям» и посулил высокий доход.
Сельчанка оформила несколько кредитов на себя, супруга и друга семьи: последний одолжил около полутора миллионов рублей. С мошенниками женщина общалась в течение месяца, однако вывести якобы полученный доход ей не удалось. А вот злоумышленники обогатились на 3,5 миллиона рублей.
Её муж решил прибегнуть к услугам юриста, чтобы вернуть деньги. Специалиста нашёл по объявлению в Интернете. После получения 50 тысяч «юрист» также перестал выходить на связь.
Лишь после этого супруги обратились в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело.