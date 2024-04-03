Мошенники дважды обманули супругов из Омской области

Сельчанка оформила несколько кредитов на себя, супруга и друга семьи: последний одолжил около полутора миллионов рублей. С мошенниками женщина общалась в течение месяца, однако вывести якобы полученный доход ей не удалось. А вот злоумышленники обогатились на 3,5 миллиона рублей.