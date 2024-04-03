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Мошенники дважды обманули супругов из Омской области

Мошенники обманули 35-летнюю жительницу Омской области, а затем и её мужа.

Источник: Gilles Lambert/CC0

Женщина увидела рекламу некоей инвестиционной компании, когда играла на телефоне. Она прошла по ссылке и оставила заявку. Вскоре с ней связался «специалист по инвестициям» и посулил высокий доход.

Сельчанка оформила несколько кредитов на себя, супруга и друга семьи: последний одолжил около полутора миллионов рублей. С мошенниками женщина общалась в течение месяца, однако вывести якобы полученный доход ей не удалось. А вот злоумышленники обогатились на 3,5 миллиона рублей.

Её муж решил прибегнуть к услугам юриста, чтобы вернуть деньги. Специалиста нашёл по объявлению в Интернете. После получения 50 тысяч «юрист» также перестал выходить на связь.

Лишь после этого супруги обратились в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело.