Женщина в Борисовском районе избила и укусила сына: возбуждено дело

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Борисовского района, которая истязала полуторагодовалого сына, сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.
Отмечается, что 38-летняя женщина 25 февраля текущего года в течение дня умышленно издевалась над малолетним.
«Мать наносила удары руками и мобильным телефоном по различным частям тела ребенка. Хватала и удерживала его руками за тело, сдавливая малыша при этом. Затем укусила мальчика за левую руку», — сказали в прокуратуре.
Из-за возраста мальчик находился в беспомощном состоянии, поэтому не мог ничего предпринять в свою защиту.
Против гражданки Борисовским райотделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси — истязание, совершенное в отношении заведомо малолетнего.
По решению прокурора с учетом тяжести проступка к женщине была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция данной статьи УК в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.