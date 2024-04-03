Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

По данным канала, самолет выполнял рейс SVR 093 Москва (Домодедово) — Чита. Находясь в зоне екатеринбургского РЦ ЕС ОрВД, аэропорт Кольцово, командир воздушного судна сообщил о том, что принял решение о посадке по техническим причинам — из-за падения давления в голубой гидросистеме. Посадка прошла успешно.
Известно, что самолет А-320 с бортовым номером RA-73828 в эксплуатации с 21 марта 2008 года, а в лизинге у «Уральских авиалиний» с 14 марта 2014 года. Имеет сертификат летной годности до 31 декабря 2024 года.