В Новосибирске бойцы Росгвардии отговорили 19-летнего юношу прыгать с Димитровского моста

Ранее «Прецедент» сообщал, что 52-летнего мужчину в шапке с помпоном ищут в Новосибирской области. Редакция также писала о том, что матери в Новосибирской области стали чаще отказываться от новорожденных детей. Читайте также: рабочее место парня с синдромом Дауна отгородили ширмой в Новосибирске.