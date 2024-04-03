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В Новосибирске бойцы Росгвардии отговорили 19-летнего юношу прыгать с Димитровского моста

В Новосибирске 19-летний парень хотел спрыгнуть с Димитровского моста — его остановили сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Управление Росгвардии по Новосибирской области

Получив информацию о нахождении молодого человека на Димитровском мосту, который, по предположению, планировал совершить прыжок, сотрудники экипажа вневедомственной охраны оперативно прибыли на место и заметили, что 19-летний житель Новосибирска уже находится за ограждением моста.

— Мы поняли, что он уже готов к прыжку и в любую секунду может его совершить, поэтому действовали быстро, но при этом максимально осторожно, — рассказал старший группы задержания Андрей Кондратович.

Один из сотрудников экипажа отвлек молодого человека, в то время как другой быстро перехватил его через барьер и отвел на безопасное расстояние.

В ходе беседы с юношей бойцам Росгвардии удалось стабилизировать его эмоциональное состояние и установить личность. После этого парня доставили в полицию, куда также была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Ранее «Прецедент» сообщал, что 52-летнего мужчину в шапке с помпоном ищут в Новосибирской области. Редакция также писала о том, что матери в Новосибирской области стали чаще отказываться от новорожденных детей. Читайте также: рабочее место парня с синдромом Дауна отгородили ширмой в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.