В Новосибирске бойцы Росгвардии отговорили 19-летнего юношу прыгать с Димитровского моста

Получив информацию о нахождении молодого человека на Димитровском мосту, который, по предположению, планировал совершить прыжок, сотрудники экипажа вневедомственной охраны оперативно прибыли на место и заметили, что 19-летний житель Новосибирска уже находится за ограждением моста.
— Мы поняли, что он уже готов к прыжку и в любую секунду может его совершить, поэтому действовали быстро, но при этом максимально осторожно, — рассказал старший группы задержания Андрей Кондратович.
Один из сотрудников экипажа отвлек молодого человека, в то время как другой быстро перехватил его через барьер и отвел на безопасное расстояние.
В ходе беседы с юношей бойцам Росгвардии удалось стабилизировать его эмоциональное состояние и установить личность. После этого парня доставили в полицию, куда также была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
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Егор САФРОНОВ.