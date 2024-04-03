В городском парке Новосибирска ищут медведя: территорию оцепили

«Поступило два сообщения в единую диспетчерскую службу. Это слишком, чрезвычайно необычное место для медведей. Даже если он и проходил, то, скорее всего, поднимется в привычную часть области и естественную среду обитания», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин.