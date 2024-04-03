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В городском парке Новосибирска ищут медведя: территорию оцепили

НОВОСИБИРСК, 3 апреля, ФедералПресс. В Заельцовском парке Новосибирска очевидцы видели медведя. Территорию оцепили, специалисты проводят поиски животного. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В районе Заельцовского бора и парка, по свидетельствам очевидцев, замечен медведь. Появилась такая информация. Сейчас там работают специалисты. Медведь пока не обнаружен, поиски продолжаются», — говорится в сообщении.

В Министерстве природных ресурсов и экологии региона поясняли, что медведи начинают просыпаться от зимней спячки при плюсовых температурах, в конце марта — начале апреля. При этом бывали случаи, когда звери выходили близко к населенным пунктам в поисках пропитания.

«Поступило два сообщения в единую диспетчерскую службу. Это слишком, чрезвычайно необычное место для медведей. Даже если он и проходил, то, скорее всего, поднимется в привычную часть области и естественную среду обитания», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин.

Он добавил, что на текущий момент специалисты не обнаружили следов зверя.

Напомним, в Новосибирской области назвали районы, где уже просыпаются медведи.

флора и фауна