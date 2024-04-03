В городском парке Новосибирска ищут медведя: территорию оцепили

«В районе Заельцовского бора и парка, по свидетельствам очевидцев, замечен медведь. Появилась такая информация. Сейчас там работают специалисты. Медведь пока не обнаружен, поиски продолжаются», — говорится в сообщении.
В Министерстве природных ресурсов и экологии региона поясняли, что медведи начинают просыпаться от зимней спячки при плюсовых температурах, в конце марта — начале апреля. При этом бывали случаи, когда звери выходили близко к населенным пунктам в поисках пропитания.
«Поступило два сообщения в единую диспетчерскую службу. Это слишком, чрезвычайно необычное место для медведей. Даже если он и проходил, то, скорее всего, поднимется в привычную часть области и естественную среду обитания», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин.
Он добавил, что на текущий момент специалисты не обнаружили следов зверя.
Напомним, в Новосибирской области назвали районы, где уже просыпаются медведи.