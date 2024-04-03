Конфликт с друзьями привёл к стрельбе из карабина и трагедии в Приморье

Жителя Приморья обвиняют в убийстве и покушении, из-за конфликта он стрелял из карабина «Тигр» по приятелям, в результате один погиб, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
Инцидент произошёл 1 апреля в частном доме по улице Садовой посёлка Раковка. Обвиняемый 1992 года рождения несколько раз выстрелил из карабина. Один из его друзей умер на месте от раны, второй пострадавший получил медицинскую помощь и лечится в стационаре.
Суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.