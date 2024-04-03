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Воронежец на ходу выпрыгнул из «скорой» и погиб

Инцидент произошел в Бобровском районе.

В Бобровском районе Воронежской области 29-летний пассажир автомобиля скорой помощи на ходу открыл боковую дверь и вышел из автомобиля. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу, однако он скончался, несмотря на оказанную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 3 апреля.

Инцидент произошел накануне в 5:30 на 30 км автодороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск. «Скорой» управлял 66-летний водитель. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что накануне на 699 км трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием «Лады Гранты» и двух грузовиков. Транспортные средства загорелись, и водители от полученных травм погибли на месте происшествия.

медицина
несчастный случай