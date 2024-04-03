Воронежец на ходу выпрыгнул из «скорой» и погиб

В Бобровском районе Воронежской области 29-летний пассажир автомобиля скорой помощи на ходу открыл боковую дверь и вышел из автомобиля. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу, однако он скончался, несмотря на оказанную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 3 апреля.
Инцидент произошел накануне в 5:30 на 30 км автодороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск. «Скорой» управлял 66-летний водитель. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что накануне на 699 км трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием «Лады Гранты» и двух грузовиков. Транспортные средства загорелись, и водители от полученных травм погибли на месте происшествия.