В центре Кишинева автомобиль сбил водителя троллейбуса: ДТП произошло из-за хаоса — власти перекрыли полгорода на целый день из-за приезда гостя

По словам очевидцев, мужчина вышел из троллейбуса, чтобы поправить слетевшие с линии штанги, и в этот момент был сбит проезжавшим мимо Volkswagen. Помощь пострадавшему оказали прохожие, а на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.