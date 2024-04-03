В центре Кишинева автомобиль сбил водителя троллейбуса: ДТП произошло из-за хаоса — власти перекрыли полгорода на целый день из-за приезда гостя

В центре Кишинева на улице Бэнулеску-Бодони сбили водителя троллейбуса.
По словам очевидцев, мужчина вышел из троллейбуса, чтобы поправить слетевшие с линии штанги, и в этот момент был сбит проезжавшим мимо Volkswagen. Помощь пострадавшему оказали прохожие, а на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.
В Кишиневе сегодня такое творится — километровые пробки, люди пешком добираются до работы, поликлинник и в другие места.
Хаос произошел из-за приезда премьер-министра Бельгии — власть перекрыла дороги в Кишиневе.