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В центре Кишинева автомобиль сбил водителя троллейбуса: ДТП произошло из-за хаоса — власти перекрыли полгорода на целый день из-за приезда гостя

ДТП произошло из-за транспортного коллапса.

Источник: t.me/vtememd

В центре Кишинева на улице Бэнулеску-Бодони сбили водителя троллейбуса.

По словам очевидцев, мужчина вышел из троллейбуса, чтобы поправить слетевшие с линии штанги, и в этот момент был сбит проезжавшим мимо Volkswagen. Помощь пострадавшему оказали прохожие, а на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

В Кишиневе сегодня такое творится — километровые пробки, люди пешком добираются до работы, поликлинник и в другие места.

Хаос произошел из-за приезда премьер-министра Бельгии — власть перекрыла дороги в Кишиневе.