Ребенок задохнулся в утробе мертвой матери: в Крыму два года расследуют смерть беременной

Почти два года прошло, как крымчанка потеряла дочь и внучку, но боль не утихает. Гложет душу и ощущение несправедливости, ведь у Людмилы Москалец до сих пор нет на руках официальных бумаг, где четко обозначено, есть ли виноватые в гибели двух людей или действительно ничего нельзя было поделать: