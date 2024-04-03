Ребенок задохнулся в утробе мертвой матери: в Крыму два года расследуют смерть беременной

— Виктория, Вика, Викуша, Викуля — так мы хотели назвать ребенка. Когда стала взрослой, то звали бы Викторией Ильиничной, — рассказала КП-Крым Людмила Москалец из Раздольненского района.
Малышке исполнилось бы два года, но на этом свете нет ни ее, ни ее мамы Мирославы. Осталась только могилка, куда приходят плакать родные.
ГОТОВИЛИ РАСПАШОНКИ, А ПРИШЛОСЬ ПОКУПАТЬ ГРОБ.
— Моя доченька Мирослава и зять Илья мечтали о втором ребенке. Внучка — долгожданный ребенок, две предыдущие беременности заканчивались выкидышами, — и крымчанка на несколько секунд прерывает свой рассказ, чтобы сделать глоток воды и чуть успокоиться — слезы душат женщину, не дают дышать, мешают говорить.
Все шло по плану, вот и УЗИ показало, что будет девочка. Уже приготовили для долгожданной дочурки «приданое» в девчачьих розовых тонах, чтобы при полном параде забрать из роддома. Но произошло непоправимое.
— Мирославе вот-вот рожать, но 2 мая ей внезапно стало плохо, пришлось вызывать скорую: наша Милечка умерла в больнице, — поделилась с КП-Крым своей бедой жительница Раздольненского района Любовь Москалец.
Судмедэксперты написали в заключении: «Поступила в больницу… в состоянии клинической смерти, несмотря на сердечно-легочную реанимацию, скончалась. Смерть констатирована врачом через 30 минут после поступления в больницу».
— Дочку не спасли, но внучке жизнь могли же сохранить! Просто разрезать живот и вытащить дитя, которое задыхалось в утробе матери, но врачи даже и не пытались этого сделать! В морге нам сказали: хорошенькая такая девочка, здоровенькая, и уже полностью была готова родиться, — не может найти себе места от горя несчастная женщина.
«Смерть плода наступила вследствие внутриутробной гипоксии, по всей вероятности, связанной со смертью матери», — написано в справке от патологоанатома.
СЫНИШКА НЕ ПОШЕЛ ХОРОНИТЬ МАМУ.
Провожали 27-летнюю Мирославу и неродившуюся Вику всем Раздольным.
— Внук Коля, ему тогда всего восемь лет было, на похороны не смог пойти, тяжко было на маму смотреть в гробу. До сих пор, стоит мне чуть прихворнуть, как он начинается нервничать и говорит «Бабушка, ты хоть не умирай, пожалуйста!», — делится крымчанка.
Мирославу похоронили с Викой в животе. Родные сначала хотели малышку рядом положить, но потом передумали.
Почти два года прошло, как крымчанка потеряла дочь и внучку, но боль не утихает. Гложет душу и ощущение несправедливости, ведь у Людмилы Москалец до сих пор нет на руках официальных бумаг, где четко обозначено, есть ли виноватые в гибели двух людей или действительно ничего нельзя было поделать:
— Какая правда не была бы, но это правда. Все откладывают. Они потом умоют руки, а мне хоть головой об стенку бейся. Да еще говорят, что это был не ребенок, а всего лишь плод!
ОФИЦИАЛЬНО.
— В бюро СМЭ Ленинградской области назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств смерти матери и ее неродившегося ребенка, — сообщили КП-Крым в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Диана Калина, главный врач ГБУЗ РК «Раздольненская РБ»:
— К нам беременная была доставлена в состоянии клинической смерти. Реанимационные мероприятия не принесли результата.