В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию

Ранее о схеме вербовки через Telegram за деньги признавались обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокусе».
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение», — сообщили в ведомстве.
На предоставленном в распоряжение РИА Новости видео один из подростков сообщает, что первым задание через Telegram поступило ему, при этом координаты «определял заказчик».
При попытке совершения поджога все трое злоумышленников задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. В ходе осмотра места происшествия изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления, добавили в пресс-службе.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Кировским районным судом Уфы им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.