В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение», — сообщили в ведомстве.