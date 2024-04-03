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В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Уфе задержали троих подростков, пытавшихся совершить диверсию за денежное вознаграждение, и впоследствии арестовали, вербовка происходила через Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

Источник: © РИА Новости

Ранее о схеме вербовки через Telegram за деньги признавались обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокусе».

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение», — сообщили в ведомстве.

На предоставленном в распоряжение РИА Новости видео один из подростков сообщает, что первым задание через Telegram поступило ему, при этом координаты «определял заказчик».

При попытке совершения поджога все трое злоумышленников задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. В ходе осмотра места происшествия изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления, добавили в пресс-службе.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Кировским районным судом Уфы им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.