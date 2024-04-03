Воронежские энергетики работают в особом режиме из-за непогоды

В Воронежской области энергетики продолжают работу в особом режиме. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 146 бригад: 423 специалиста и 140 единиц техники. В распоряжении филиала находятся 53 резервных источника электроснабжения мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии на социально значимые объекты, сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика в среду, 3 апреля.