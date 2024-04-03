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Воронежские энергетики работают в особом режиме из-за непогоды

Ветер может усилиться до 18 м/сек.

Сейчас в Ричмонде: +12° 5 м/с 94% 746 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области энергетики продолжают работу в особом режиме. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 146 бригад: 423 специалиста и 140 единиц техники. В распоряжении филиала находятся 53 резервных источника электроснабжения мощностью более 3 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии на социально значимые объекты, сообщили в пресс-службе гарантирующего поставщика в среду, 3 апреля.

В Воронежской области сегодня ожидается сильный южный ветер с порывами до 18 м/сек.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Жители Воронежской области могут сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях объектов энергетики по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии — 8 (800) 220 0 220.

РИА «Воронеж» сообщало, что из-за сильного ветра в Воронежской области сегодня до 18:00 введен желтый уровень погодной опасности. По обновленной информации, он вновь будет установлен с 6:00 до 18:00 четверга, 4 апреля.