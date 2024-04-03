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Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Уголовное дело о терроризме возбуждено после инцидента с рельсобусом в Калининградской области, подозреваемый задержан и признался в содеянном, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Источник: © РИА Новости

Накануне рельсовый автобус Советск — Калининград частично сошел с рельсов из-за постороннего предмета на путях, который, как уточняли региональные власти, оказался бытовым газовым баллоном. Пострадавших не было, 207 пассажиров доставили в Калининград автобусами, сообщала Калининградская пригородная пассажирская компания.

«В результате проведенных территориальными управлениями ФСБ и МВД России, а также Западным линейным управлением МВД России на транспорте оперативно-розыскных мероприятий вчера вечером был задержан по подозрению в причастности к инциденту с поездом Советск — Калининград 20-летний житель поселка Константиновка. В настоящий момент он сознался в содеянном. С ним ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ “Терроризм”, — сказал Лысков.