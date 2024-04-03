Жителя Калининградской области задержали после инцидента с рельсобусом

«В результате проведенных территориальными управлениями ФСБ и МВД России, а также Западным линейным управлением МВД России на транспорте оперативно-розыскных мероприятий вчера вечером был задержан по подозрению в причастности к инциденту с поездом Советск — Калининград 20-летний житель поселка Константиновка. В настоящий момент он сознался в содеянном. С ним ведутся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ “Терроризм”, — сказал Лысков.