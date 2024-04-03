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Из-за пожарной тревоги эвакуировали торговый комплекс «Воронежский» на Московском проспекте

В МЧС вызов не поступал.

Источник: Соцсети

В Воронеже днем среды, 3 апреля, эвакуировали торговый комплекс «Воронежский» (Московский проспект, 90/1). Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что вызов не поступал, подразделения не выезжали. В администрации торгового комплекса уточнили, что тревога была учебная.

На момент 12:05 учения уже закончились, комплекс продолжил работу в штатном режиме.

В декабре 2023 года РИА «Воронеж» сообщало о пожаре в торговом комплексе «Воронежский». Произошло короткое замыкание светильника, и в павильоне со шторами загорелась мебель.

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