Из-за пожарной тревоги эвакуировали торговый комплекс «Воронежский» на Московском проспекте

В Воронеже днем среды, 3 апреля, эвакуировали торговый комплекс «Воронежский» (Московский проспект, 90/1). Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что вызов не поступал, подразделения не выезжали. В администрации торгового комплекса уточнили, что тревога была учебная.
На момент 12:05 учения уже закончились, комплекс продолжил работу в штатном режиме.
В декабре 2023 года РИА «Воронеж» сообщало о пожаре в торговом комплексе «Воронежский». Произошло короткое замыкание светильника, и в павильоне со шторами загорелась мебель.