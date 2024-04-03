Ростовские оперативники пресекли попытку хищения 25 млн при благоустройстве парка в Аксае

Руководителя подрядной организации подозревают в покушении на хищение денежных средств, выделяемых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Оперативники установили, что подрядчик при осуществлении работ по благоустройству общественной территории использовал материалы более низкого качества.
«Для отчетности были предоставлены недостоверные документы, по которым заказчик в лице муниципалитета должен был оплатить работы. Таким образом, сумма похищенного могла составить более 25 млн рублей», — сообщает источник.
В отношении руководителя подрядной организации возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
По месту жительства и работы фигуранта уголовного дела провели обыски.