В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины

По информации ведомства, в ходе расследования нападения на мужчину выяснилось, что поздно вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них возбуждено еще одно дело по статьям «хулиганство» и «похищение паспорта», которое будет объединено в одно производство с ранее возбужденным делом.