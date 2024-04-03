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В Волгограде задержали подростков по подозрению в избиении мужчины

ВОЛГОГРАД, 3 апр — РИА Новости. Шестерых подростков от 15 до 19 лет задержали по подозрению в избиении мужчины в волгоградском автобусе из-за сделанного им замечания, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье «хулиганство» после того, как в понедельник группа подростков избила мужчину в автобусе в Волгограде из-за сделанного им замечания. По данным ведомства, пострадавший получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Следователи установили личности напавших. «Ими оказались семеро жителей Волгограда в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро фигурантов задержаны… и допрошены», — говорится в сообщении СУСК.

Отмечается, что еще один 16-летний юноша объявлен в розыск. Следователи намерены добиться в суде ареста подозреваемых в качестве меры пресечения.

По информации ведомства, в ходе расследования нападения на мужчину выяснилось, что поздно вечером в тот же день трое из задержанных подростков избили прохожего и отобрали у него паспорт. Против них возбуждено еще одно дело по статьям «хулиганство» и «похищение паспорта», которое будет объединено в одно производство с ранее возбужденным делом.

СК