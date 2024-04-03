В лицее «Алгоритм» в Куюках прошла эвакуация

В технологическом лицее «Алгоритм» в деревне Куюки провели эвакуацию учащихся, преподавателей и персонала. Об этом сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.
По его словам, учащиеся под руководством преподавателей и обслуживающего персонала быстро, но без паники покинули учебные классы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания школы.
Все эвакуированные временно размещены в соседних образовательных учреждениях. По предварительной информации, жизни и здоровью никто из присутствовавших в лицее не угрожает. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее в Казани проверили сборные эвакуационные пункты. В городе планируют подготовить 143 эвакуационных пункта.