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В лицее «Алгоритм» в Куюках прошла эвакуация

Оперативные службы работают на месте происшествия.

В технологическом лицее «Алгоритм» в деревне Куюки провели эвакуацию учащихся, преподавателей и персонала. Об этом сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

По его словам, учащиеся под руководством преподавателей и обслуживающего персонала быстро, но без паники покинули учебные классы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания школы.

Все эвакуированные временно размещены в соседних образовательных учреждениях. По предварительной информации, жизни и здоровью никто из присутствовавших в лицее не угрожает. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее в Казани проверили сборные эвакуационные пункты. В городе планируют подготовить 143 эвакуационных пункта.

МЧС
образование