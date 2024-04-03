Шесть детей без вести пропали в Петербурге

В полицию Петербурга накануне, 2 апреля, обратились родители шестерых детей, которые сообщили о безвестном исчезновении своих дочерей и сыновей. Так, первое заявление подал отец семиклассницы. По его словам, дочь ушла из дома утром 1 апреля и не вернулась. Ранее она уже сбегала, но всегда возвращалась. Об этом пишет «Мойка78».
— Через несколько часов в отдел полиции Кировского района пришел еще один отец, потерявший дочь. По его словам, 14-летняя девочка ушла ночью и пропала, — добавил источник.
Также к правоохранителям обратилась жительница Адмиралтейского района. Она сообщила, что ее сын, восьмиклассник, пропал 27 марта. С аналогичным заявлением пришла жительница Калининского района, у которой 14-летний сын не вернулся домой 2 апреля.
Под вечер в полицию поступило сообщение от матери, которая потеряла 13-летнюю дочь. А затем помощь попросила соцпедагог из Центра содействия семейному воспитанию. Она рассказала, что ее 16-летний воспитанник ушел из центра 2 апреля и не вернулся.