Шесть детей без вести пропали в Петербурге

В полицию Петербурга накануне, 2 апреля, обратились родители шестерых детей, которые сообщили о безвестном исчезновении своих дочерей и сыновей. Так, первое заявление подал отец семиклассницы. По его словам, дочь ушла из дома утром 1 апреля и не вернулась. Ранее она уже сбегала, но всегда возвращалась. Об этом пишет «Мойка78».