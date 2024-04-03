Паводок входит в активную фазу в СКО

«На гидропосту у села Токсан би и на Сергеевском водохранилище наблюдаются интенсивные повышения уровня воды. Уровень на водохранилище составляет 731 см. До перелива остаётся 69 см. Паводковая ситуация в области входит в активную фазу. В ближайшие дни ожидается повышение и дневных и ночных температур до 0 −1 тепла. Ожидаем интенсивное разрушение ледостава. В связи с чем ожидаем заторные явления. Особенно они будут фиксироваться на притоках реки Есиль», — прокомментировала директор областного филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалиева.