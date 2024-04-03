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На реке Зарафшан грузовик упал в воду вместе с частью моста

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По сообщению пресс-службы хокима Жондорского района, 2 апреля во время проезда грузовика через реку Зарафшан обрушилась часть моста, пострадавших нет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сформирована оперативная группа для расследования причин инцидента..

Напомним, что в начале этого года был зафиксирован случай аварийного обрушения моста в Кашкадарье.