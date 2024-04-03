На реке Зарафшан грузовик упал в воду вместе с частью моста

Сформирована оперативная группа для расследования причин инцидента..
Напомним, что в начале этого года был зафиксирован случай аварийного обрушения моста в Кашкадарье.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По сообщению пресс-службы хокима Жондорского района, 2 апреля во время проезда грузовика через реку Зарафшан обрушилась часть моста, пострадавших нет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сформирована оперативная группа для расследования причин инцидента..
Напомним, что в начале этого года был зафиксирован случай аварийного обрушения моста в Кашкадарье.