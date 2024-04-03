В школе на юге Москвы обрушился потолок

Инцидент произошел в образовательном учреждении № 1636 в районе Орехово-Борисово на юге столицы 3 апреля. По данным канала, часть плит с подвесного потолка упали в коридоре школы. Судя по опубликованному снимку, от окна также частично отошли жалюзи.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают технические службы и контролирующие органы.
За несколько часов до этого похожий инцидент произошел в школе № 1550: там во время урока на восьмиклассников обрушилось несколько пластиковых панелей с потолка, незначительные травмы получили четверо школьников, их осмотрели прибывшие на место сотрудники скорой помощи. Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась.