«Бердский стрелок»: мужчина арестован за стрельбу по мусоровозу

Полиция задержала 33-летнего жителя Бердска, который подозревается в том, что с июня 2023 года по март 2024 года неоднократно стрелял из пневматического оружия по мусоровозу КАМАЗ. Инциденты происходили возле дома по улице Красная Сибирь в Бердске. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.