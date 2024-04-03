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«Бердский стрелок»: мужчина арестован за стрельбу по мусоровозу

С июня 2023 года по март 2024 года житель Бердска неоднократно стрелял из пневматического оружия по мусоровозу.

Полиция задержала 33-летнего жителя Бердска, который подозревается в том, что с июня 2023 года по март 2024 года неоднократно стрелял из пневматического оружия по мусоровозу КАМАЗ. Инциденты происходили возле дома по улице Красная Сибирь в Бердске. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

В ходе обыска у мужчины изъяли две пневматические винтовки, одна из которых была оснащена оптическим прицелом, а также 11 сотовых телефонов, 4 ноутбука, сигнальный пистолет и многое другое.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый заключен под стражу. Полиция продолжает расследование, выясняются дополнительные факты противоправной деятельности задержанного.