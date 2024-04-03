Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром

ВОЛГОГРАД, 3 апр — РИА Новости. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за сильного ветра в пункте назначения, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (сильный боковой ветер) командиром воздушного судна рейса FV6117 авиакомпании “Россия”, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Волгоград, было принято решение о посадке на запасной аэродром аэропорта Астрахани», — сообщила Голодова.
По ее словам, вылет самолета из Астрахани в Волгоград запланирован на 14.45 по местному времени (13.45 мск).