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Уфимцев напугали сообщением о гранате в квартире

Полиция нашла в квартире муляж пистолета и наркотики.

Сегодня, 3 апреля, жителей Уфы напугали сообщения об обнаружении гранаты в одной из квартир в микрорайоне Кузнецовский затон. В мессенджерах писали, что в полицию якобы сообщили о гранате и на месте ждут саперов.

В МВД Башкирии корреспонденту UFA.AIF.RU эту информацию не подтвердили. Но рассказали, что полицейские действительно выезжали на вызов в жилой многоквартирный дом в этот микрорайон.

«В отдел полиции № 3 поступила жалоба на соседей от жителей одного из домов микрорайона Кузнецовский затон. Сотрудниками полиции в ходе выезда по указанному адресу был обнаружен макет, опасного предмета, пневматический пистолет и наркотические вещества. Решается вопрос о привлечении лиц, проживающих в данной квартире, к уголовной ответственности за организацию притона», — отметили в МВД.