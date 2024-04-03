Уфимцев напугали сообщением о гранате в квартире

Сегодня, 3 апреля, жителей Уфы напугали сообщения об обнаружении гранаты в одной из квартир в микрорайоне Кузнецовский затон. В мессенджерах писали, что в полицию якобы сообщили о гранате и на месте ждут саперов.
В МВД Башкирии корреспонденту UFA.AIF.RU эту информацию не подтвердили. Но рассказали, что полицейские действительно выезжали на вызов в жилой многоквартирный дом в этот микрорайон.
«В отдел полиции № 3 поступила жалоба на соседей от жителей одного из домов микрорайона Кузнецовский затон. Сотрудниками полиции в ходе выезда по указанному адресу был обнаружен макет, опасного предмета, пневматический пистолет и наркотические вещества. Решается вопрос о привлечении лиц, проживающих в данной квартире, к уголовной ответственности за организацию притона», — отметили в МВД.