Режим повышенной готовности введен из-за подтопления на юге Челябинской области

От села Кызыл-Маяк прокладывают отсыпную объездную дорогу для возможной эвакуации жителей. В Варне развернут пункт временного размещения населения, им пока никто не воспользовался. Часть жителей уехали к родственникам, некоторые остались дома. Администрация села подготовила два автобуса, которые в случае ухудшения обстановки вывезут людей. Система оповещения находится в режиме готовности, отметили в правительстве.