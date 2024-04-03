Режим повышенной готовности введен из-за подтопления на юге Челябинской области

По последним данным, уровень воды над почвой сейчас составляет 15 см. Несколько часов назад МЧС сообщало о 5−10 см. «Ситуация не ухудшается, в течение всего дня остается стабильной. Проведена разведка ситуации беспилотным летательным аппаратом», — говорится в комментарии пресс-службы правительства региона.
В селе Варна провели подворовый обход и проинструктировали жителей о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также информацию распространили по радио. Сейчас специалисты укрепляют местную дамбу, которая сдерживает воду в реке: дополнительно завозят грунт, на месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер.
От села Кызыл-Маяк прокладывают отсыпную объездную дорогу для возможной эвакуации жителей. В Варне развернут пункт временного размещения населения, им пока никто не воспользовался. Часть жителей уехали к родственникам, некоторые остались дома. Администрация села подготовила два автобуса, которые в случае ухудшения обстановки вывезут людей. Система оповещения находится в режиме готовности, отметили в правительстве.
Госавтоинспекция до полудня 4 апреля ограничила движение на дороге Толсты — Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. Прокуратура открыла горячую линию для жителей подтопленных территорий, ее номер 8 (351−42) 2−17−01.