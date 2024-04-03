В Уфе на улице прохожие увидели труп мужчины

«На место обнаружения мужчины в помещении подземной тепловой комнаты выезжала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников МВД. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, признаков криминального характера не имеется», — проинформировали в ведомстве.