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В Уфе на улице прохожие увидели труп мужчины

В Уфе 3 апреля в районе многоэтажек на улице Лесной проезд прохожие заметили сотрудников правоохранительных органов около трупа мужчины.

Источник: Башинформ

Как сообщил «Башинформу» очевидец, возможно, это бездомный — сейчас его личность устанавливают полицейские.

Информагентство обратилось за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службу СУ СКР по РБ.

«На место обнаружения мужчины в помещении подземной тепловой комнаты выезжала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников МВД. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, признаков криминального характера не имеется», — проинформировали в ведомстве.