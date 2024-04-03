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Суд огласил приговор экс-руководителю челябинской службы спасения на воде

Бывший руководитель МКУ «Поисково-спасательная служба на водных объектах города Челябинска» Александр Шин получил два года условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Такой приговор ему вынес Курчатовский районный суд.

— Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Вину подсудимый признал полностью, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев, — сообщили «Пчеле» в пресс-службе суда.

По данным следствия, Александр Шин в течение полутора лет забирал у подчинённых часть премий и присваил эти деньги себе.

А в середине марта в Челябинске вынесли приговор экс-сотруднику Ростехнадзора Дмитрию Горбачёву за получение взятки и превышение должностных полномочий.