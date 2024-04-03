Суд огласил приговор экс-руководителю челябинской службы спасения на воде

— Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Вину подсудимый признал полностью, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев, — сообщили «Пчеле» в пресс-службе суда.