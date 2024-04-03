СК начал проверку после обрушения потолка в московской школе

«Учитель незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место оперативно прибыли врачи скорой медицинской помощи. Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации», — говорится в телеграм-канале департамента.