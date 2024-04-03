Мошенники угрозой посадить в тюрьму заставили минчанку перевести им 17 тысяч

Она сообщила: в один из дней ей в мессенджер позвонил неизвестный мужчина, который представился представителем оператора мобильной связи. Он «проинформировал» женщину: преступники, во-первых, используют номер ее телефона для обмана продавцов на одной из торговых интернет-площадок, во-вторых, они уже оформили на ее имя кредит.