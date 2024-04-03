Мошенники угрозой посадить в тюрьму заставили минчанку перевести им 17 тысяч

В милиции Минска рассказали об очередной новой схеме кибермошенников. Некоторое время назад в Октябрьское РУВД белорусской столицы обратилась жительница Минска.
Она сообщила: в один из дней ей в мессенджер позвонил неизвестный мужчина, который представился представителем оператора мобильной связи. Он «проинформировал» женщину: преступники, во-первых, используют номер ее телефона для обмана продавцов на одной из торговых интернет-площадок, во-вторых, они уже оформили на ее имя кредит.
— Чтобы аннулировать займ, минчанке предложили взять «зеркальный кредит» на 6 тысяч рублей и перечислить деньги на запасной счет, после чего прислали поддельные документы о погашении задолженности перед банком, — рассказали правоохранители.
Увы, мошенники на этом не остановились: они продиктовали женщине текст «подписки о неразглашении тайны следствия», пригрозив, что в противном случае ей будет грозить тюрьма. Дальнейшие психологические уловки и манипуляции привели к тому, что пострадавшая оформила на себя еще два кредита.
В конечном счете, общая сумма нанесенного доверчивой минчанке ущерба составили более 17 тысяч белорусских рублей. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали о в чем-то похожей схеме мошенников, где тоже фигурируют «представители мобильного оператора»: здесь про это подробнее.