В воздух поднялся вертолет: волонтеры рассказали, как проходит пятый день поисков пропавших в Уфе подростков

Сегодня, 3 апреля 2024 года пошли пятые сутки с момента пропажи в Уфе 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. В поисках подростков принимают участие сотни добровольцев, сотрудники полиции и спасатели. В минувший вторник только на суше их искали 175 человек.
Розыск пропавших еще 30 марта в районе 6-й пристани на берегу Белой парней ведется на суше, в воде и с воздуха. В школе № 40 круглосуточно работает оперативный штаб, куда входя добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники МВД по Башкирии.
Напомним, 31 марта Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту безвестной пропажи двоих подростков. В первый день поисков в лесу, неподалеку от берега Белой, были найдены рюкзаки, принадлежавшие Павлу и Дамиру.
В минувший вторник, 2 апреля, спасатели обнаружили на реке сапог, который может принадлежать одному из парней.
На сегодняшний день отрабатывается несколько версий пропажи мальчишек. Ранее собственный источник «КП-Уфа» поделился основной версией следствия, которую рассматривают в правоохранительных органах.
В свою очередь, родители мальчишек, которые также лично участвуют в поисках, высказывали свою версию их исчезновения.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ ПОИСКОВ.
О том, как проходят поиски пропавших Павла Паличева и Дамира Адигамова специально для «КП-Уфа» рассказали в штабе ПСО «Лиза Алерт Башкортостан».
На данный момент, 3 апреля 2024 года, акваторию реки Белая в районе пропажи Павла Паличева и Дамира Адигамова исследует вертолет МЧС России. Как рассказали в оперштабе «Лиза Алерт», с утра сначала запускали квадрокоптеры, затем они сели и к поискам с воздуха подключился уже вертолет.
— Сегодня в 10 часов утра в штабе прошло большое совещание совместно со всеми задействованными в поисках службами, обсуждались дальнейшие действия по поиску пропавших, — рассказали «Комсомолке» волонтеры «Лиза Алерт».
Как отмечают волонтеры, в оперативный штаб ежедневно приходят десятки неравнодушных жителей города и предлагают свою помощь. Они делятся на группы, проходят краткий инструктаж и выходят на прочес местности под руководством опытных поисковиков.
Накануне на подмогу уфимским добровольцам «Лиза Алерт» приехали опытные товарищи из Москвы, Калуги, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Усть-Катава, Перми, Новосибирска и Самары.
— Их задача в том, чтобы возглавлять группы добровольцев из числа неравнодушных горожан, которые отправляются в лес на прочес местности. Опытные поисковики проводят обучение на месте, делят людей на группы и вместе со старшими они отправляются на поиски, — разъяснила роль вновь прибывших товарищей представитель «Лиза Алерт Башкортостан» Гульнара Шайхутдинова.
Как отметили в оперативном штабе, поток желающих помочь в поисках пропавших подростков не иссякает уже пятый день.
— Вечером, после рабочего дня, поток людей довольно большой. Людей, которые хотят помочь. Они готовы идти в лес, готовы выходить на городские задачи. Вчера была оклеена (ориентировками на пропавших подростков — Ред.) большая территория: все магистральные улицы города, остановки транспорта. Делается это для того, чтобы информация распространилась. Потому, что на данный момент мы отрабатываем все возможные версии пропажи, — подчеркивает Гульнара Шайхутдинова.
ПОКА НЕ НАЙДУТ.
Как отметили в оперштабе «Лиза Алерт», на данный момент лесополосу в районе 6-й пристани продолжают исследовать группы добровольцев. На пятый день идет более тщательный прочес местности, на берегу реки Белая выставлены наблюдательные посты.
— Вчера были привлечены два беспилотника самолетного типа, которые производили съемку в режиме реального времени. Сегодня ожидается прибытие беспилотного летательного аппарата из Москвы, который будет фотографировать, в том числе, береговую линию в тех местах, куда попасть с суши не представляется возможным. Затем снимки будут отсматривать и анализировать специалисты. Начинается ледоход, и мы не подвергаем опасности наших поисковиков и не отправляем их в потенциально опасные места, — рассказала представитель «Лиза Алерт Башкортостан».
По словам Гульнары Шайхутдиновой, оперативный штаб поискового отряда «Лиза Алерт» в уфимской школе № 40 будет продолжать свою работу в круглосуточном режиме до тех пор, пока подростков не найдут.
— Мы очень благодарны администрации Октябрьского района Уфы и школе № 40 за предоставленное помещение, за все условия, которые они для нас организовали. Также мы очень благодарны всем неравнодушным жителям, благодаря им в штабе появилось все необходимое: еда, спецодежда, оборудование. Люди все это приносят, благодарят за нашу работу. Мы даже не ожидали, что будет такой отклик от населения, — отметила Гульнара Шайхутдинова.
Каждого жителя города, желающего принять участие в поисках, волонтеры «Лиза Алерт» регистрируют, а после возвращения проводят перекличку. Чтобы отследить, что все вышедшие на прочес местности добровольцы вернулись обратно в штаб.
— Мы благодарим всех жителей Уфы, кто звонит и пишет нам в мессенджеры со сведениями о похожих на пропавших мальчишек. Пока что достоверных сведений не было, но это очень важно. Люди видят похожих мальчиков, звонят нам, а мы уже проверяем: за все время поисков было 77 звонков и 40 сообщений в мессенджерах, — говорит представитель «Лиза Алерт Башкортостан».
НА ДРУГОМ БЕРЕГУ.
На протяжении последних трех дней волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» прочесывают не только правый берег реки Белая, где нашли рюкзаки парней. На прочес местности выходят и на противоположный, левый берег. Проще говоря, район поисков остается довольно обширным.
Туда же собираются добраться и добровольцы поискового отряда «Поиск детей-Уфа», которые также принимают участие в исследовании района пропажи 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.
Как отметил в разговоре с «КП-Уфа» руководитель этого отряда Павел Нестеров, исследование левого берега Белой в районе Сафроновского острова осложняется тем, что не везде может пройти человек — высока вероятность увязнуть в грязи.
— Наши ребята собираются туда добираться для прочеса местности. Но там берег такой, что грязи выше колен, — говорит Павел Нестеров.
Поиски пропавших 30 марта 2024 года Павла Паличева и Дамира Адигамова продолжаются.
Всех, кто мог видеть детей, либо обладает информацией о их местонахождении, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (347) 279−39−02, 02 (102 — с мобильного) или на круглосуточный телефон доверия МВД по РБ (347) 279−32−92.
Приметы пропавших:
Паличев Павел Сергеевич, 2010 г.р. Рост 150 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в синюю куртку, зелёные штаны, синие сапоги, зеленую шапку.
Адигамов Дамир Ренатович, 2010 г.р. Рост 145 см, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, синие спортивные штаны, синие сапоги.