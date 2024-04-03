В воздух поднялся вертолет: волонтеры рассказали, как проходит пятый день поисков пропавших в Уфе подростков

— Мы очень благодарны администрации Октябрьского района Уфы и школе № 40 за предоставленное помещение, за все условия, которые они для нас организовали. Также мы очень благодарны всем неравнодушным жителям, благодаря им в штабе появилось все необходимое: еда, спецодежда, оборудование. Люди все это приносят, благодарят за нашу работу. Мы даже не ожидали, что будет такой отклик от населения, — отметила Гульнара Шайхутдинова.