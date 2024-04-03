В Новосибирске арестовали главу регоператора по вывозу ТКО

НОВОСИБИРСК, 3 апр — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова, обвиняемого в хищениях, сообщило управление судебного департамента в Новосибирской области.
«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2024 года в отношении Зыкова А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Постановление суда пока не вступило в силу.
По данным газеты «Коммерсант», в уголовном деле Зыкова речь идет о хищении средств предприятия путем заключения фиктивного договора оказания транспортных услуг с ИП, созданным гражданской женой директора МУПа, а предполагаемая сумма ущерба — около 8 миллионов рублей.
Муниципальное унитарное предприятия Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») в настоящее время является оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории всей Новосибирской области. Осенью 2023 года власти региона подписали с компанией два концессионных соглашения о строительстве двух комплексов по переработке мусора на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей.
В мэрии Новосибирска РИА Новости заявили, что работа МУП «Спецавтохозяйство» по предоставлению коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществляется в штатном режиме.