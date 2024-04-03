В Новосибирске арестовали главу регоператора по вывозу ТКО

Муниципальное унитарное предприятия Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») в настоящее время является оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории всей Новосибирской области. Осенью 2023 года власти региона подписали с компанией два концессионных соглашения о строительстве двух комплексов по переработке мусора на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей.