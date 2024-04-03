12 мостов и 28 приусадебных участков затопило в Нижегородской области

12 низководных мостов и 28 приусадебных участков затопило в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Больше всего из-за паводка пострадал Арзамас: в округе под водой оказались 28 придомовых участков в селе Чернуха и два моста в селах Заречное и Марьевка.
В Гагинском округе затоплено 3 моста в селах Соболево, Никольское и Мишуково. По 3 моста ушли под воду в Починковском и Семеновском округах — в селах Кочкурово, Дивеев Усад и поселке Керженец.
В Кстовском округе из-за паводка пострадал мост в подсобном хозяйстве «Кудьма», в Борском округе — в селе Остреево, а в Навашинском — в селе Ломовка.
Во всех населенных пунктах уже решили вопросы противопожарного, продовольственного и медицинского обеспечения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что движение по еще 5 переливным мостам закрыли в Нижегородской области с 1 апреля.