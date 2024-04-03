Труп младенца нашли за стиральной машинкой в одной из квартир в Кстове

В одном из жилых домов в Кстове обнаружили тело новорожденной девочки. Труп лежал за стиральной машинкой в квартире. Такая информация появилась в телеграм-канале «Опер пишет…».
По данным источника, незадолго до страшной находки в местную больницу с кровотечением доставили 23-летнюю гражданку Узбекистана. Врачи выяснили, что недавно она родила, но ребенка при ней не было.
Тело младенца было обнаружено в ходе поисков в квартире роженицы. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установят точную причину смерти девочки.
Ранее мы рассказывали о гибели при странных обстоятельствах двух рабочих нижегородского предприятия. Тела молодых людей, одному из которых было 22, а другому 24 года, нашли в комнате на турбазе во Владимирской области.