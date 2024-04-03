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В Маргилане задержали лжесотрудника Нацгвардии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Маргилане при попытке войти в банк задержали молодого человек в форме, выдававшего себя за сотрудника охраны, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации Нацгвардии, вчера в 9:30 при попытке зайти в здание Маргиланского городского филиала «Банка развития бизнеса» сотрудники управления «Охрана» задержали молодого человека в форменной одежде этой службы силового ведомства.

Им оказался 20-летний житель Маргилана, не имеющий никакого отношения к Национальной гвардии..

Гражданина передали сотрудникам органов внутренних дел Маргилана для доследственной проверки. Форменную одежду и имевшиеся при задержанном спецсредства связи изъяли.

Напомним, что недавно молодого человека в форме сотрудника Нацгвардии поймали также на одном из ташкентских базаров.