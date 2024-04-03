В Маргилане задержали лжесотрудника Нацгвардии

По информации Нацгвардии, вчера в 9:30 при попытке зайти в здание Маргиланского городского филиала «Банка развития бизнеса» сотрудники управления «Охрана» задержали молодого человека в форменной одежде этой службы силового ведомства.
Им оказался 20-летний житель Маргилана, не имеющий никакого отношения к Национальной гвардии..
Гражданина передали сотрудникам органов внутренних дел Маргилана для доследственной проверки. Форменную одежду и имевшиеся при задержанном спецсредства связи изъяли.
Напомним, что недавно молодого человека в форме сотрудника Нацгвардии поймали также на одном из ташкентских базаров.