Житель Перми задушил сестру и скинул тело в погреб

53-летний пермяк обвиняется в убийстве сестры. По версии следствия, в ходе ссоры он задушил родственницу, а после сбросил тело в погреб своего дома. Для подсудимого и погибшей конфликты не были редкостью.
Тело женщины обнаружили в частном секторе в Мотовилихинском районе 27 марта 2024 года. Как оказалось, погибшую считали без вести пропавшей с декабря 2023 года.
— Прибывшими на место следователями при осмотре места происшествия были обнаружены и зафиксированы следы, явно указывающие на совершение убийства. Обвиняемому были представлены неопровержимые доказательства его причастности к смерти сестры, — сообщили в пресс-службе следственного комитета Прикамья.
Сейчас мужчина заключен под стражу. Следователи продолжают сбор фактов для подтверждения доказательной базы.