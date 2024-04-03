В двух областях задержали мошенников, обещавших за взятку устроить на работу и в вуз

В Навоийской области правоохранители задержали мошенника в момент получения 3 тысяч долларов. За эту сумму он обещал двум гражданам устроить их на третий курс Навоийского инновационного университета без экзаменов.
В Сариасийском районе Сурхандарьинской области другой мошенник обещал доверившемуся ему гражданину устроить его за 500 долларов на работу в угольный разрез «Шаргун». Его задержали в момент получения 6,3 миллиона сумов.
По данным фактам возбуждены дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, проводится расследование.
Напомним, в Андижанской области задержали электриков, которые за взятку обещали подключить к сети новый цех.