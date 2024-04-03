Минниханов об атаке БПЛА: предприятия должны сами решать вопросы безопасности

Глава Татарстана Рустам Минниханов, комментирую атаку БПЛА по Елабуге и Нижнекамску, подчеркнул, что предприятия должны сами решать вопросы безопасности. Об этом он сказал на республиканском форуме по энергетике.
Руководитель региона отметил, что противоракетная оборона решает свои задачи, а предприятия и муниципалитеты должны своими силами решать вопросы безопасности.
«Все, что мы говорили, где у нас будут проблемы, — это свершилось. Видимо, из-за того, что ураза и пост православный всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя».
Напомним, беспилотники атаковали Татарстан утром 2 апреля. Под удар попали Елабуга и Нижнекамск. Пострадали 14 человек.