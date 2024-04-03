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ФСБ раскрыло возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе

УФА, 3 апр — РИА Новости. Троим молодым людям, задержанным в Уфе за попытку диверсий в отношении объектов связи, по 18 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

Источник: © РИА Новости

Ранее в региональном УФСБ РИА Новости сообщили о задержании троих подростков в Уфе, пытавшихся совершить поджог объекта связи. Молодых людей вербовали за денежное вознаграждение через Telegram. Подростков заключили под стражу за покушение на диверсию.

«УФСБ России по республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность трех 18-летних жителей г. Уфы, планировавших совершить диверсии в отношении объектов связи», — говорится в релизе пресс-службы ведомства.

О схеме вербовки через Telegram за деньги признавались обвиняемые в теракте в подмосковном «Крокусе».