ФСБ раскрыло возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе

Ранее в региональном УФСБ РИА Новости сообщили о задержании троих подростков в Уфе, пытавшихся совершить поджог объекта связи. Молодых людей вербовали за денежное вознаграждение через Telegram. Подростков заключили под стражу за покушение на диверсию.