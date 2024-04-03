В Самарской области военный получил 6 лет колонии за самоволку

В Самарской области вынесли приговор ефрейтору Евгению Л., которого обвиняли в самовольном оставлении войсковой части. Ему назначили реальный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Самарского гарнизонного военного суда.
Мужчина проходил службу по контракту. В какой-то момент армия стала его тяготить, и он решил отдохнуть. В июне 2023 года ефрейтор самовольно покинул войсковую часть в поселке Рощинский Волжского района и отправился в Самару. Там он в течение шести месяцев жил на съемной квартире. Задержали военного в декабре 2023 года, когда он ехал на автомобиле по трассе Самара — Большая Черниговка.
Известно, что мужчина — ветеран боевых действий. Во время службы особых огрехов у него не было. Ни в чем предосудительном он ранее замечен не был. Ефрейтор признал свою вину и раскаялся. С учетом этих обстоятельств суд назначил ему шесть лет колонии общего режима и лишил воинского звания. Пока приговор в законную силу не вступил.