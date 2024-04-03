В Самарской области военный получил 6 лет колонии за самоволку

Известно, что мужчина — ветеран боевых действий. Во время службы особых огрехов у него не было. Ни в чем предосудительном он ранее замечен не был. Ефрейтор признал свою вину и раскаялся. С учетом этих обстоятельств суд назначил ему шесть лет колонии общего режима и лишил воинского звания. Пока приговор в законную силу не вступил.