Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области военный получил 6 лет колонии за самоволку

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору, который устал от службы и устроил себе отпуск на полгода.

В Самарской области вынесли приговор ефрейтору Евгению Л., которого обвиняли в самовольном оставлении войсковой части. Ему назначили реальный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Самарского гарнизонного военного суда.

Мужчина проходил службу по контракту. В какой-то момент армия стала его тяготить, и он решил отдохнуть. В июне 2023 года ефрейтор самовольно покинул войсковую часть в поселке Рощинский Волжского района и отправился в Самару. Там он в течение шести месяцев жил на съемной квартире. Задержали военного в декабре 2023 года, когда он ехал на автомобиле по трассе Самара — Большая Черниговка.

Известно, что мужчина — ветеран боевых действий. Во время службы особых огрехов у него не было. Ни в чем предосудительном он ранее замечен не был. Ефрейтор признал свою вину и раскаялся. С учетом этих обстоятельств суд назначил ему шесть лет колонии общего режима и лишил воинского звания. Пока приговор в законную силу не вступил.