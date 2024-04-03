Внимание на резину. Полиция показывает фотографии смертельного ДТП под Гатчиной

ДТП, напомним, произошло 3 апреля 2024 года около 9 часов на 39-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленинградской области. Как предполагается, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Грузовик опрокинулся, мужчина погиб. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что спасатели приступили к работе уже после полудня.