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Внимание на резину. Полиция показывает фотографии смертельного ДТП под Гатчиной

В ДТП под Гатчиной погиб 50-летний мужчина.

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Петербургская полиция показывает фотографии смертельной аварии на обходе Гатчины. Погибшему водителю, по данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было 50 лет.

На фотографиях хорошо видно качество шин: на одном из колёс почти не виден рисунок протектора.

ДТП, напомним, произошло 3 апреля 2024 года около 9 часов на 39-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленинградской области. Как предполагается, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Грузовик опрокинулся, мужчина погиб. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что спасатели приступили к работе уже после полудня.

«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отмечают в полиции.