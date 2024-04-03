Смертельное ДТП с автобусом: в Алматы судят мужчину, избившего водителя

Напомним, трагедия произошла 22 декабря в 18:15 у 7-й горбольницы в Алматы. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.