Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП с автобусом: в Алматы судят мужчину, избившего водителя

В Алматы судят мужчину, избившего до потери сознания водителя автобуса. В результате чего погибли три человека, стоящих на остановке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

Источник: Baigenews

«В Алатауском районном суде г. Алматы проходит судебное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства и нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 293 ч.1, ст. 351 ч.3 УК РК)», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 22 декабря в 18:15 у 7-й горбольницы в Алматы. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.

Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо госпитализированы.