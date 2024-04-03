Нижегородка выплатит компенсацию «Союзмультфильму» из-за волка

Предпринимательница из Дзержинска Нижегородской области выплатит компенсацию «Союзмультфильму» из-за волка, сообщается в картотеке Арбитражного суда.
Киностудия и ООО «Союзмультфильм» подали иск против индивидуальной предпринимательницы Анастасии Б. за нарушение авторских прав на персонаж «Волка». Каждая компания потребовала выплатить по 50 тысяч рублей.
Позже истцы с ответчиком решили заключить мировые соглашения. Дело в суде рассмотрели без присутствия сторон. По решению суда ответчик оплатит истцам компенсацию судебные издержки — 27,5 тысячи рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «Союзмультфильм» планирует заключить мировое соглашение с парком 1 Мая.