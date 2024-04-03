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Нижегородка выплатит компенсацию «Союзмультфильму» из-за волка

Киностудия и ООО «Союзмультфильм» подали иск против индивидуальной предпринимательницы.

Предпринимательница из Дзержинска Нижегородской области выплатит компенсацию «Союзмультфильму» из-за волка, сообщается в картотеке Арбитражного суда.

Киностудия и ООО «Союзмультфильм» подали иск против индивидуальной предпринимательницы Анастасии Б. за нарушение авторских прав на персонаж «Волка». Каждая компания потребовала выплатить по 50 тысяч рублей.

Позже истцы с ответчиком решили заключить мировые соглашения. Дело в суде рассмотрели без присутствия сторон. По решению суда ответчик оплатит истцам компенсацию судебные издержки — 27,5 тысячи рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «Союзмультфильм» планирует заключить мировое соглашение с парком 1 Мая.